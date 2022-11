Massiver Umsatzeinbruch

Musk beklagte sich am Freitag über einen »massiven Umsatzeinbruch« und machte dafür »Aktivistengruppen« verantwortlich, die Druck auf die Unternehmen ausübten. Diese nicht näher umschriebenen Aktivisten versuchten, »die Redefreiheit in Amerika zu zerstören«. Der rechte Internet-Lobbyist Mike Davis schlug daraufhin bei Twitter ein Gegenboykott der Werbekunden vor, die sich solchem Druck beugten. Davis wettert in mehreren Organisationen unter anderem gegen die »Cancel-Kultur« und will Internet-Konzerne für die angebliche Unterdrückung konservativer Ansichten zur Verantwortung ziehen.