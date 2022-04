Nach seinem überraschenden Einstieg bei Twitter zieht Tech-Milliardär Elon Musk (50) nun doch nicht in den Verwaltungsrat des Konzerns ein. "Elon Musk hat sich entschieden, unserem Aufsichtsrat nicht beizutreten", teilte Twitter-Chef Parag Agrawal (37) am Sonntagabend (Ortszeit) mit. "Ich glaube, dass dies das Beste ist." Man werde weiterhin offen für Musks Input sein. Der Tesla-Chef sollte eigentlich am Samstag den Posten übernehmen, habe sich jedoch am Samstagmorgen dagegen entschieden.