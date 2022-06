Es war das erste Mal, dass Musk Fragen der Twitter-Belegschaft beantwortete. Zu der Videokonferenz erschien er zehn Minuten zu spät und sinnierte über die Existenz von Außerirdischen. Twitter solle der "Zivilisation und dem Bewusstsein" helfen, sagte Musk, der ansonsten wenig Details zur geplanten Übernahme nannte.

Der Tech-Milliardär erklärte weiter, er wolle nach der Übernahme auch bei der Produktentwicklung des Dienstes mitmischen. Er gehe davon aus, dass die Mitarbeiter auf seine Vorschläge zu Funktionen hören würden, so Musk. Gleichzeitig betonte er noch einmal seine Ablehnung gegenüber dem Homeoffice, sagte aber, sollte jemand "außergewöhnlich" sein, könne es wohl erlaubt werden. Er erklärte, an Anzeigen festhalten zu wollen, nur solle sichergestellt werden, dass sie "so unterhaltsam wie möglich" seien.