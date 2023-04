299 Millionen oder 90,9 Prozent der angebotenen 329 Millionen Aktien seien von Tui-Aktionären und Käufern der Bezugsrechte gekauft worden, teilte das von Sebastian Ebel (60) geführte Unternehmen in Hannover mit. Die übrig gebliebenen Papiere mussten die Banken zunächst auf die eigenen Bücher nehmen, konnten sie letztlich aber zu je 5,60 Euro platzieren, insgesamt 168 Millionen Euro. Das waren zwar 10 Prozent weniger als der Schlusskurs der Tui-Aktie am Montag, aber fünf Cent mehr als der Ausgabepreis für die neuen Papiere bei der Kapitalerhöhung. Am Dienstag fielen sie auf ein Jahrestief von 5,84 Euro.