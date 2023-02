Aktionäre sollen Kapitalherabsetzung zustimmen

Der angeschlagene Reisekonzern bittet seine Aktionäre daher in dieser Woche zum vierten Mal in kurzer Zeit um Unterstützung. In der virtuellen Hauptversammlung am Dienstag sollen die Anteilseigner darüber abstimmen, das Kapital im Verhältnis zehn zu eins herabzusetzen. Anschließend will Konzernchef Ebel das Kapital um bis zu 1,8 Milliarden Euro erhöhen. Es wäre die vierte Kapitalerhöhung innerhalb weniger Jahre. Der Konzern braucht Geld, um die Folgen der Pandemie abzuschütteln und sich von den verbleibenden staatlichen Corona-Hilfen zu lösen. 4,3 Milliarden Euro hatte Tui in mehreren Schritten vom Staat bekommen. Einen Teil hat der Konzern bereits zurückgezahlt.