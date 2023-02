Doch von Feststimmung kann keine Rede sein. Denn die Anteilseigner dürften nicht deshalb für das Prozedere stimmen, weil sie sich davon ein gutes Geschäft versprechen. Das frische Kapital geht nicht in Investitionen, sondern verlässt das Unternehmen gleich wieder in Richtung Bund – klingt eher nach einem schlechten Deal. Dass die Aktionärinnen und Aktionäre ihn abnicken, liegt schlicht an fehlenden Alternativen – alles andere wäre noch schlimmer.