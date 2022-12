Reisekonzern Tui mit erstem operativem Gewinn seit Corona-Pandemie

Analyst Richard Clarke von Bernstein Research sprach mit Blick auf den Geschäftsbericht des Tourismuskonzerns von einem versöhnlichen Jahresabschluss. "Das Thema" sei aber die Kapitalerhöhung. Am Vorabend hatte Tui angekündigt, dass man mit frischem Geld die Rückzahlung der verbliebenen Staatshilfen aus der Corona-Krise angehen will. Zudem will man mit einem "Reverse Split" die Aktienanzahl verringern und für 10 alte Anteile einen neuen ausgeben, womit die Aktien optisch wieder deutlich teurer werden.