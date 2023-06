Berichten zufolge soll sich Erkan in Kürze auch mit Erdogan treffen, um mit ihm über ihre mögliche neue Rolle als Notenbankchefin zu sprechen. Die in Istanbul geborene Bankerin hat an der US-Eliteuni Stanford Finanzwirtschaft und Mathematik studiert. Danach arbeitete sie knapp 10 Jahre lang bei Goldman Sachs und wechselte 2014 in den Vorstand der First Republic Bank. 2021 trat sie als Co-CEO der Bank zurück - wenige Monate, bevor die First Republic Bank im Strudel der US-Bankenkrise kollabierte und von der Großbank JP Morgan per Notübernahme gerettet werden musste.