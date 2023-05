EU stellt Milliarden Euro für Chipbranche bereit

Die Europäische Union hat mit ihrem European Chips Act 3,3 Milliarden Euro Subventionen für die Branche bereitgestellt, die wiederum Investitionen in Höhe von 40 Milliarden Euro auslösen sollen. Die EU strebt an, den Anteil an der weltweiten Chipproduktion auf 20 Prozent zu verdoppeln. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte, weil der Chipmarkt insgesamt wachse, bedeute das Ziel der EU, dass die derzeitigen Kapazitäten vervierfacht werden müssten.

Im März hatte Reuters unter Berufung auf Insider berichtet, dass der Bau einer TSMC-Fabrik in Sachsen in "greifbare Nähe" rücke. Der taiwanische Konzern plant demnach ein Werk, in dem Halbleiter mit einer Größe von 22 bis 28 Nanometern produziert werden, wie sie in der Autoindustrie verwendet werden. "Das sind die Chips, die die deutsche Industrie braucht", sagte die mit dem Vorgang vertraute Person.