Was ist in Dresden geplant?

In Dresden soll im Zuge der weltweiten Expansion eine neue Fertigung entstehen, die vor allem für die europäische Automobilindustrie Chips in der Größenordnung zwischen 12 und 28 Nanometern herstellen soll. So soll verhindert werden, dass es in Deutschland noch einmal zu einem gravierenden Chipmangel in der Autoindustrie kommt, der während der Coronapandemie dazu führte, dass in den Autofabriken Bänder stillstanden und mehrere Millionen Autos nicht gefertigt werden konnten.