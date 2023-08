Die milliardenschwere Ansiedlung des taiwanischen Chipkonzerns TSMC in Dresden ist beschlossene Sache. TSMC werde gemeinsam mit den Partnern Bosch, Infineon und NXP eine Chipfabrik in Dresden errichten, teilte das Unternehmen am Dienstag nach einem "Board-Meeting" mit. Das Führungsgremium habe grünes Licht für eine Milliardeninvestition gegeben. Die Investitionssumme soll bei zehn Milliarden Euro liegen, wie das Unternehmen am Dienstag bekannt gab.