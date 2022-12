Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (50, SPD) will zeitnah ein Rentenpaket II vorlegen zur Absicherung der Rentenversicherung. "Die Herausforderungen, die jetzt vor uns sind ab 2025, sind unbestritten riesig", meinte Heil im Dezember. Deutschlands Arbeitgeber sind alarmiert. "Die Rente wird zum Bremsklotz für die wirtschaftliche Zukunft unserer Nation", warnt Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger (58). Dulger fordert eine schrittweise Anhebung des Renteneintrittsalters.

Das Problem: Heil erläuterte im Dezember vor Vertretern der Rentenversicherung: "Die Babyboomer werden 2025 fortfolgend in Rente gehen, die geburtenstarken Jahrgänge, die vor 1964 Geborenen." Also gibt es immer mehr Empfänger von Bezügen. Die Geburtenrate in Deutschland liegt zwischen 1,5 und 1,6 Kinder je Frau. "Um die Zahl der in unserem Land lebenden Menschen konstant zu halten, bräuchte es eine Geburtenrate von rund 2,1", so die Präsidentin der Rentenversicherung Roßbach.