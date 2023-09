Zur Person

Carsten Schermuly ist Professor für Wirtschaftspsychologie an der SRH Berlin University of Applied Sciences und dort Vizepräsident für Forschung und Transfer. In seinem Buch »New Work Utopia« (Haufe Verlag) schilderte er anhand des fiktiven Unternehmens Stärkande die Zukunftsvision einer besseren Arbeitswelt; sein neues Buch »New Work Dystopia« beschreibt das »Scheitern im Wandel - und wie es besser geht«.