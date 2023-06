Wie schnell wird Künstliche Intelligenz (KI) mein Geschäftsmodell verändern? Wie sichere ich mein Unternehmen in Zeiten von Energiewende und steigenden Zinsen langfristig ab? Wird auf den Angriff auf die Ukraine ein Angriff auf Taiwan folgen, und welche Alternativen gibt es zu Russland und China? Selten war der Veränderungsdruck in mittelständischen Unternehmen so groß wie heute, und selten herrschte bei den Beratungsunternehmen landauf, landab so viel Betriebsamkeit. Nach dem Corona-Einbruch 2020 ist der Umsatz der Berater 2022 das zweite Jahr in Folge zweistellig gewachsen, und 2023 könnte ein Rekordjahr werden.

So viel Veränderung war selten in der Welt, und das treibt die Nachfrage nach Beratern kräftig an. Der Wettbewerb "TOP Consultant" gibt Auskunft darüber, welche Berater ihre mittelständischen Kunden besonders gut verstehen und hervorragend beraten: Er ist ein Kompass für Unternehmen in einer stürmischen Zeit. "Der Wettbewerb zeigt, welche Berater sich besonders bewährt haben. Diese Sichtbarkeit hilft mittelständischen Unternehmen, den besten Ratgeber zu finden", sagt Christian Wulff, Bundespräsident a.D. und Mentor des TOP Consultant Beratervergleichs.

Kompass für ratsuchende Unternehmen

Ob neue Strategien, eine neue Finanzierung oder ein neues Geschäftsmodell: Mittelständler vollziehen den Wandel meist schneller als Konzerne, um ihre Stellung auf dem Weltmarkt zu behaupten. "TOP Consultant" hilft dabei, den passenden Berater zu finden: Die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) hat den Wettbewerb im Auftrag von compamedia in diesem Jahr zum 14. Mal organisiert. Der Wettbewerb analysiert die Professionalität der teilnehmenden Beratungshäuser in elf Kategorien und fragt zugleich die Zufriedenheit der Kunden ab.

Grundlage ist eine wissenschaftliche Kundenbefragung: Die Bewerber hatten im Vorfeld Referenzkunden benannt, die dann von der WGMB mit Blick auf "Professionalität" und "Zufriedenheit" befragt wurden. Die Kunden gaben zum Beispiel an, wie zufrieden sie mit der Beratungsleistung waren und ob sie den Berater weiterempfehlen würden (mehr zu den Prüfkriterien finden Sie hier ).