Erfolg haben und sein Geschäft verteidigen in einer Welt, die sich schnell verändert und in der vieles binnen kurzer Zeit sehr viel komplexer und schwieriger wird: Mittelständische Unternehmen müssen sich ebenso wie Großkonzerne darauf einstellen, dass Energiepreise auf absehbare Zeit hoch bleiben, dass benötigte Teile wegen global gestörter Lieferketten auf sich warten lassen und dass der Fachkräftemangel zusätzlich das Geschäft erschwert.

Damit ändern sich auch die Anforderungen an die Beratungsarbeit: Politische Entwicklungen und wirtschaftspolitische Entscheidungen rücken in den Fokus der Berater. Nur wer diese Faktoren kennt, kann die politische "Zeitenwende" und den grundlegenden Wandel in der Geschäftswelt erfolgreich mit seinen Kunden gestalten.

"Die Beratung von Unternehmen wird in diesem Jahrzehnt wieder viel mehr die Politik im Blick haben müssen", sagt der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff. "Die steigende Staatsquote, Bürokratie, hohe Energiekosten, steigende Transportkosten und auch die Inflation sorgen dafür, dass Unternehmen kaum Planungssicherheit haben." Hinzu kommen die Schwierigkeiten, neues Personal zu gewinnen, sowie der Druck, auf nachhaltiges Wirtschaften umzustellen. Wulff ist Mentor des Wettbewerbs TOP Consultant, an dem in diesem Jahr 191 mittelstandsorientierte Berater teilgenommen haben.

152 TOP Consultants und drei Berater des Jahres

Der Beratervergleich "TOP Consultant" hilft Mittelständlern, die passenden Berater zu finden. Die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) hat den Wettbewerb im Auftrag von compamedia in diesem Jahr zum 13. Mal organisiert. Der Wettbewerb analysiert die Professionalität der teilnehmenden Beratungshäuser in elf Kategorien und fragt zugleich die Zufriedenheit der Kunden ab.