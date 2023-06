Das Klein-U-Boot war am Sonntag auf einem Tauchgang zur Ruhestätte der "Titanic" im Nordatlantik unterwegs, als der Kontakt abbrach. Dies hatte eine intensive Suche per Schiff, Tauchroboter und Flugzeug nach dem knapp sieben Meter langen Tauchboot ausgelöst. Ein von einem kanadischen Schiff gesteuerter Roboter entdeckte dann nach Angaben der US-Küstenwache am Donnerstagmorgen fünf große Teile der "Titan". Diese lagen knapp 500 Meter von dem Bug der "Titanic" entfernt. Das Trümmerfeld sei "mit einer katastrophalen Implosion des Fahrzeugs vereinbar", sagte US-Konteradmiral John Mauger. Der zeitliche Ablauf des Unglücks sei weiter unklar. Tauchroboter sollten am Unglücksort nach Hinweisen suchen.