Nach Insolvenz der MV Werften Thyssenkrupp-Tochter übernimmt Werft in Wismar

Die MV Werften mit Standorten in Rostock, Wismar und Stralsund sowie der Lloyd Werft in Bremerhaven und weiteren Tochtergesellschaften hatte im Januar Insolvenz angemeldet. Die MV Werften mit ihren damals 2000 Mitarbeitern gehörten seit 2016 dem börsennotierten Glücksspiel- und Kreuzfahrtkonzern Genting aus Hongkong, der wegen der Pandemie in finanziellen Schwierigkeiten geriet und einen Antrag auf Gläubigerschutz gestellt hat. Hinter dem verzweigten Konzern steht der malaysische Milliardär Lim Kok Thay.

Lösungen für Wismar und Stralsund

Auch für die anderen Standorte der MV Werften sind teilweise Lösungen gefunden worden. So wurden die Werkhallen der einstigen Kabinenfertigung in Wismar von der Eppendorf-Gruppe erworben, die dort Laborverbrauchsmaterialien aus Hightech-Kunststoffen bauen will. Wie Wirtschaftsminister Meyer erklärte, gibt es zudem Gespräche mit dem Bund über die Einrichtung eines Marine-Arsenals für Schiffswartung und -reparaturen in Rostock-Warnemünde. Dort könnten etwa 500 Schiffbauer beschäftigt werden.