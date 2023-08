Die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH ist einer von etwa einer Handvoll Halbleiter-Distributoren in Deutschland. Diese sind quasi der Vertrieb der Hersteller vor allem für Tausende Mittelständler. Rudel sprach von einer verlängerten Werkbank der Hersteller.

Mehr als 1900 Mitarbeitende in über 80 Rutronik-Niederlassungen weltweit betreuen den Angaben nach mehr als 40.000 Kunden und erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 1,28 Milliarden Euro. In einem großen Logistikzentrum in Eisingen bei Pforzheim kommen in der Regel fünf Container am Tag an. In meterhohen und -langen Regalen sind mehr als 28 Milliarden Teile auf Lager. Hunderte Pakete werden Tag für Tag verpackt und auf den Weg gebracht.