Der Bertelsmann-Konzern hält trotz der Werbeflaute im TV-Geschäft und trotz eines Gewinnrückgangs an seiner Prognose für das Gesamtjahr fest. "Ich bin nach wie vor zuversichtlich, dass wir einen Gesamtjahresumsatz von etwa 21 Milliarden Euro und ein Ebitda auf Vorjahresniveau erzielen können", sagte Bertelsmann-Chef Thomas Rabe (58) am Mittwoch. "Wir sehen die Portfolio-Effekte, dass die temporäre Schwäche bei RTL vor allem in den Werbemärkten beim Umsatz durch die anderen Divisionen kompensiert wird."