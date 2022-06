Der Molkereiriese Theo Müller will unter anderem die Marke Landliebe sowie drei Milchverarbeitungswerke in Deutschland von seinem Konkurrenten Friesland Campina übernehmen. Die niederländische Molkereigenossenschaft gab am Mittwoch eine Vereinbarung mit der Unternehmensgruppe Theo Müller über den Verkauf eines Großteils ihres deutschen Verbrauchergeschäfts bekannt. Friesland Campina will sich in Deutschland nun vor allem auf den Verkauf internationaler Marken wie Chocomel, Frico und Holland Master konzentrieren.