Die Geschwindigkeit und die Freiheit geben mir eine große Gelassenheit. Diese Coolness ist gerade in Stresssituationen sehr hilfreich. In solchen Phasen würde ich gern mal kurz aufs Board steigen und ein paar Abfahrten machen. Aber in der Realität ist das leider nicht umsetzbar – ich kann mein Büro ja nicht auf die Bergstation oder in den Skilift verlegen.

Dabei sein ist alles … Wie stehen Sie dazu?

Ganz und gar nicht mein Motto. Wenn ich dabei bin, will ich auch performen und zumindest für mich alles raushauen.

Mens sana in corpore sano: Können Sie damit etwas anfangen?

Absolut. Für mich ist Sport ein sehr guter Ausgleich, um dem beruflichen Stress zu begegnen und ihn zu verarbeiten.

Vor welcher sportlichen Leistung haben Sie den größten Respekt?

Ich finde Zehnkämpfer nach wie vor wahnsinnig beeindruckend. Der hohe Anspruch an das Training, um all diese vielseitigen Disziplinen auf Weltspitzenniveau absolvieren zu können, verdient großen Respekt. Hinzu kommt auch, dass die finanzielle Absicherung der Athleten sehr überschaubar ist. Dieses Commitment hat meine volle Anerkennung.

Gibt es einen Sportprofi, mit dem Sie gern tauschen würden?

Tauschen eigentlich nicht, aber ich hätte gern die Fähigkeiten des Basketballspielers Scottie Pippen zu seinen besten Zeiten in der NBA.

Ein Sportereignis, bei dem Sie gern mal in der ersten Reihe sitzen würden?

Ich hatte mal die Chance, ein NFL-Spiel der Eagles in Philadelphia live zu verfolgen und bin seitdem wirklich infiziert. Daher würde ich hier den Superbowl nennen.

Sind Sie auch Fan?

Ich bin natürlich großer Fan von Ratiopharm Ulm. Es gibt viele Sportarten, die ich mir gern anschaue. Neben Basketball sind das vor allem Fußball und Football.

Wir schenken Ihnen 10.000 Euro – welche Ausrüstung kaufen Sie?

Da ich mir gerade erst ein neues Snowboard zugelegt habe, wohl ein neues Mountainbike.

Wem leihen Sie Ihr Equipment?

Schwere Frage, das verleihe ich ungern.