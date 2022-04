Der US-Elektroautobauers Tesla hat am Mittwoch nach Börsenschluss mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen. Der Umsatz ist im ersten Quartal auf 18,7 Milliarden Dollar gestiegen, im Vorjahresquartal waren es noch 10,3 Milliarden Dollar gewesen. Analysten hatten 17,8 Milliarden Dollar erwartet. Mit einer Steigerung von 81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr schaffte Tesla erneut ein Rekordquartal.

Auch mit den aktuellen Zahlen zeigte sich Tesla bemerkenswert resistent: Während andere Autobauer unter Teilemangel und gestörten Lieferketten leiden, konnte Tesla seine Verkäufe weiter steigern. Tesla brachte im ersten Quartal 310 048 E-Autos an die Kundschaft und steigerte seine Auslieferungen damit im Jahresvergleich um 68 Prozent.

Vor allem die Frage, wie stark der Corona-Lockdown in Shanghai die Produktion bei Tesla beeinträchtigt hat, wird die Anleger während des anschließenden Analysten-Calls beschäftigen. Tesla betreibt in Shanghai eine Gigafactory und war gezwungen, das Werk über mehrere Wochen zu schließen.

In den vergangenen vier Wochen hat Tesla zwei weitere Werke in Grünheide (Brandenburg) sowie in Austin, Texas, eröffnet. Die Produktion dort muss allerdings erst richtig hochgefahren werden

Analysten erwarten zudem Details zum Marktstart des sogenannten Cybertruck. Der Elektro-Pickup soll im Jahr 2023 auf den Markt kommen. Rivale Rivian hat mit einem Elektro-Pickup bereits vorgelegt, und auch Konkurrent Ford dürfte seinen Elektro-Pickup F-150 Lightning bereits im Frühsommer auf den Markt bringen.

Zudem hatte Musk sich vor einigen Tagen in einem Tweet über die hohen Preise für Lithium beschwert. Lithium ist ein wichtiger Bestandteil der Autobatterien von Tesla. Das Preisniveau sei "geisteskrank", hatte Musk kürzlich geschrieben.