Tesla-Chef Musk hatte noch im Juni gesagt, wie wichtig selbstfahrende Autos für sein Unternehmen sind. Ohne Autopiloten tendiere der Wert von Tesla »gegen null«.

In der Vergangenheit hatten immer wieder Unfälle von Teslas mit Autopiloten für Schlagzeilen gesorgt. Laut einem im Juni veröffentlichten Bericht der US-Verkehrsbehörde NHTSA waren von Autopiloten gesteuerte Teslas binnen einem Jahr an 273 Unfällen in den USA beteiligt.