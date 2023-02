Fahrer von Elektroautos anderer Marken können in den USA bald auch an Ladesäulen des Herstellers Tesla andocken. Wie die US-Regierung am Mittwoch mitteilte, willigte das Unternehmen des Milliardärs Elon Musk ein, bis Ende 2024 mindestens 7500 Ladesäulen für Fahrzeuge anderer Hersteller zugänglich zu machen.