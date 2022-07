Trotz pandemiebedingter Produktionsausfälle in China und anhaltender Lieferketten-Probleme hat der US-Autobauer Tesla seinen den Gewinn im zweiten Quartal fast verdoppelt. Der Elektroautobauer verdiente unter dem Strich 2,3 Milliarden Dollar und damit 98 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Das teilte der Konzern von Elon Musk am Mittwoch nach US-Börsenschluss mit.

Analysten hatten mit deutlich weniger Gewinn gerechnet. Die Aktie von Tesla legte nachbörslich zunächst um rund vier Prozent zu.

Umsatz im Vergleich zum Vorquartal gesunken

Den Umsatz steigerte Tesla im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 42 Prozent auf 16,9 Milliarden Dollar. Im Vergleich zum ersten Quartal 2022 ging der Umsatz jedoch zurück, Anfang des Jahres hatte er bei knapp 19 Milliarden Dollar gelegen. Damit endete eine Serie von Rekordumsätzen, da Tesla sein Werk in Shanghai wegen eines Lockdowns vorübergehend schließen müsste. Zudem gab es Produktionsprobleme in den neuen Werken in Brandenburg und in Texas.

Tesla bestätigte trotz der jüngsten Schwierigkeiten seine Jahresziele und stellte eine "rekordbrechende" zweite Jahreshälfte in Aussicht.

Tesla hat die Preise für seine Fahrzeuge in diesem Jahr mehrmals erhöht. Damit sollten unter anderem höhere Kosten für Lithium, das in den Batterien verwendet wird, und für Aluminium ausgeglichen werden.