Musk forderte die Mitarbeiter in seinem Brief auf, die Auslieferung der Fahrzeuge bis zum Ende des vierten Quartals voranzutreiben. "Bitte gehen Sie in den nächsten Tagen aufs Ganze und helfen Sie, wenn möglich, bei der Auslieferung. Es wird einen echten Unterschied machen." Tesla bietet seine Modelle in den USA und China noch bis Ende des Jahres zu einem vergünstigten Preis an - die jüngsten Absatzschwierigkeiten hatten das Unternehmen zu den ungewohnten Rabatten gezwungen. Nach Informationen von Reuters wird Tesla außerdem in seinem Werk in Shanghai ab Januar die Produktion kürzen. Anleger fürchteten einen Nachfragerückgang und eine Aufholjagd der Konkurrenz.