Börsengänge: "Das IPO-Fenster ist geschlossen"

Zu den größten Belastungsfaktoren im Sektor zählt neben den steigenden Zinsen die Tatsache, dass Risikokapitalgeber derzeit so gut wie keine Möglichkeiten haben, ihre Investments durch einen Börsengang zu versilbern. Im Rekordjahr 2021 gelang noch insgesamt 86 Unternehmen mit einer Bewertung von mehr als einer Milliarde Dollar in Europa und den USA der Gang an die Börse. Im Jahr 2022 waren es nur noch drei Börsengänge dieser Größenordnung – ein Rückgang um 96 Prozent. Ein Börsengang, klassischer Exit für Venture Capital Investoren, ist derzeit für die Geldgeber keine Option. Entsprechend gestiegen ist die Zurückhaltung bei neuen Investitionen.

Zahl der Einhörner geht zurück

Im Jahr 2021 hatten 105 Tech-Unternehmen die Bewertung von einer Milliarde Dollar überschritten und damit den Status eines "Einhorn" erreicht – ein Anzeichen für die Überhitzung des Kapitalmarktes. Diese Zahl ist im Jahr 2022 (Stand Ende Oktober) auf 31 neue Einhörner zurückgegangen. Doch auch diese Zahl liegt deutlich über dem Niveau des Jahres 2020 (25 Einhörner). Unter den 31 neuen Einhörnern befanden sich auch vier deutsche: Das Steuer-Startup Taxfix, der Elektronik-Vermieter Grover, die Sport-App OneFootball sowie die Gastro-App Choco.

Große Finanzierungsrunden: US-Investoren ziehen sich zurück

Die Zurückhaltung der Investoren lässt sich auch an der Zahl der größeren Finanzierungsrunden mit einem Volumen von mehr als 100 Millionen Dollar ablesen. In der ersten Jahreshälfte 2022 gab es noch 133 Finanzierungsrunden dieser Größenordnung so die Studie. In der zweiten Jahreshälfte (Stand Juli bis Oktober) wurden jedoch deutlich weniger dieser großen Finanzierungsrunden abgeschlossen, bislang sind es 37. Das liegt auch daran, dass die Beteiligung aktiver US-Investoren an diesen Runden um 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen ist. Die Zahl der aktiven europäischen Risikokapitalgeber sei dagegen sogar leicht gestiegen.