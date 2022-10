Technische Störung Bahn stellt Fernverkehr in ganz Norddeutschland ein

Ausgerechnet zum Start ins Wochenende werden unzählige Bahnreisende am Samstagmorgen ausgebremst. Eine Störung legt den gesamten Fernverkehr in Norddeutschland lahm. Betroffen seien alle ICE- sowie IC- und EC-Züge in Norddeutschland, teilte die Bahn am Samstagmorgen mit. Nähere Angaben über die Störung gab es vorerst nicht. Die Bahn sprach lediglich von einer "technischen Störung an der Strecke".