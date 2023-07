Neugewichtung am Montag Techgiganten im Nasdaq 100 zu dominant

Aktien großer Techkonzerne wie Tesla, Apple und Microsoft sind in den vergangenen Wochen an der US-Tech-Börse so stark gestiegen, dass ihr Börsenwert mehr als die Hälfte des Nasdaq-100 ausmachte. Der Börsenbetreiber gewichtet den Index deshalb neu.