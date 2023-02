Autonomes Fahren Amazons autonomer Shuttle-Traum Zoox startet durch

"Ein riesiger Meilenstein. Kudos und Gratulation an das gesamte Zoox-Team!" Den Ritterschlag für Zoox gab es von Amazon-Gründer Jeff Bezos (59) persönlich via Twitter . Zuvor hatte das Start-up verkündet, am vergangenen Wochenende erstmals ein autonomes Shuttle im kalifornischen Foster City auf öffentlichen Straßen eingesetzt zu haben. Das Gefährt mit Platz für vier Passagiere transportiert von nun an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit bis zu 35 Meilen pro Stunde (ca. 56 km/h) zwischen den zwei Zoox-Hauptgebäuden. Später ist auch ein öffentlicher Shuttleservice geplant.