Zoom hatte zu Beginn der Corona-Krise stark vom Homeoffice-Trend profitiert und mit einer Einstellungsoffensive reagiert, die sich im Nachhinein als überdimensioniert herausstellte. Seit dem Ende des pandemiebedingten Booms tut sich die Firma schwer. Damit steht das Unternehmen allerdings nicht alleine da.

Viele Entlassungen in der Tech-Branche

Zoom liegt mit dem Jobabbau voll im Branchentrend: Die Tech-Industrie startete das Jahr mit einer Welle an Kündigungen. Allein im Januar kündigten etliche andere Tech-Unternehmen Entlassungen an, darunter der weltgrößte Onlinehändler Amazon, Salesforce, die Kryptobörse Coinbase, Microsoft, der Google-Konzern Alphabet, Spotify, SAP, Paypal sowie IBM. Zuletzt wurde bekannt, dass PC-Hersteller Dell rund 6.500 Jobs streichen will, das entspricht gut fünf Prozent der Belegschaft.