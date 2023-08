Nun lässt ausgerechnet auch das Management von Zoom die Muskeln spielen und verordnet allen Beschäftigten, die in einem Umkreis von 50 Meilen um einen seiner Standorte wohnen, zwei Tage Anwesenheitspflicht im Büro, berichtet die "Financial Times" . Das in San Francisco ansässige Unternehmen bezeichnet seine neuen Arbeitsanforderungen als "strukturierten, hybriden Ansatz", der das Unternehmen in die Lage versetzen solle, "unsere eigenen Technologien besser zu nutzen, weiterhin innovativ zu sein und unsere globalen Kunden zu unterstützen".