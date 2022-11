An der Börse fuhr die Aktie nach den Zahlen Achterbahn. Zuletzt drehte das Papier deutlich ins Plus. Ein Grund ist wohl, dass die Erwartungen der Märkte ohnehin sehr niedrig waren. "Dass Zalando nur noch das jeweils untere Ende der bislang in Aussicht gestellten Zielspannen anstrebt, hatten wir und der Kapitalmarkt erwartet", kommentierte Analyst Thomas Maul von der DZ Bank die Kursreaktion und die Prognosen des Managements.