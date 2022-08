Die Reaktionen in den sozialen Medien reichen von Ironie bis Empörung. Zum 11. Januar 2023 wird Xing seine mehr als 35.000 Gruppen abschalten und darüber hinaus auch den sogenannten Eventmarkt nicht mehr anbieten. Was anfangs als Gerücht in dem Netzwerk die Runde machte, wurde von Xing mittlerweile bestätigt – in den FAQ des 2003 unter dem Namen OpenBC gegründeten Unternehmens taucht die Frage "Warum werden Xing Gruppen abgeschaltet? ” auf.