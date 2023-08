Wirecard-Prozess Verteidiger fordern Freilassung von Markus Braun

Vorwürfe, dass es bei Wirecard nicht mit rechten Dingen zugehe, gab es schon mehr als ein Jahrzehnt vor der Insolvenz, doch ehedem pflegte Braun jegliche Kritik in Bausch und Bogen abzutun.

Wirecard wickelte an der Schnittstelle zwischen Händlern und Banken Kreditkartenzahlungen ab. Im Prozess deutlich geworden ist auch, dass der einst als deutsches Technologiewunder geltende Konzern bis zum Schluss als Dienstleister Zahlungen von Glückspielanbietern und Sex-Webseiten abwickelte: "Pornografie war ganz normal bei uns", gab ein ehemaliger Mitarbeiter der internen Revision im Zeugenstand zu Protokoll.

Keine Spur von den vermissten Milliarden

Marsalek und Co. sollen demnach gelungen sein, Kunden und Drittpartner-Umsätze heimlich in ein eigenes Geflecht von Schattenfirmen umzuleiten, ohne dass Braun und die ehrliche Mehrheit der Wirecard-Belegschaft davon Wind bekommen hätten. Allerdings haben die Zeugen bisher auch keine Hinweise geliefert, dass Wirecard -Mitarbeiter jemals Kunden oder Interessenten an Drittfirmen vermittelt hatten, ob echt oder falsch. "Keiner konnte die TPA-Partner sein, und keiner wusste, was da vermittelt werden sollte", sagte dazu der frühere Revisor.

Auch Insolvenzverwalter Michael Jaffé hat bislang keine Spur der vermissten Milliarden gefunden. Der Münchner Anwalt war noch nicht als Zeuge geladen, seine Aussage könnte ein Schlüsselmoment des Prozesses werden.