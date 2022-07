Wefox Assekuranz-Start-up jetzt 4,5 Milliarden US-Dollar wert

Wefox will mit dem frischen Geld weiter in Technologie für die Versicherungsbranche investieren, mit den Niederlanden aber vor allem das nächste Land nach Deutschland, Österreich, Polen, der Schweiz und Italien in Angriff nehmen. Danach seien Spanien und Frankreich an der Reihe, später auch die USA, wo sich mit Lemonade und Root schon mehrere Versicherungs-Startups an der Börse tummeln.

Großteil der Klarna-Erlöse kommt von Versicherern

Teicke sieht Wefox aber primär als technologische Vertriebsplattform, die Erlöse kommen heute zu rund 85 Prozent aus Provisionen der Versicherer. "Bis 2030 wollen wir das technologische Rückgrat der digitalen Versicherungswelt sein", sagte er. "Das Versicherungsgeschäft auf eigene Rechnung wird nie der wichtigste Teil von Wefox sein. Wir besetzen damit nur besondere Nischen, die aber sehr profitabel sind." 2021 hatte Wefox den Umsatz auf 320 Millionen US-Dollar mehr als verdoppelt, in diesem Jahr sollen es 650 Millionen werden.