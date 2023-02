Der US-Medien- und Unterhaltungskonzern Walt Disney will sich neu aufstellen und rund 7000 Arbeitsplätze streichen. Das entspricht knapp vier Prozent der Belegschaft. Das Unternehmen kündigte die Entlassungen am späten Mittwochabend (MEZ) als Teil einer weitreichenden Umstrukturierung an, die zu Kosteneinsparungen von 5,5 Milliarden Dollar führen soll. Walt Disney steht mit seinem globalen Streaming-Geschäft im scharfen Wettbewerb mit Rivalen wie Netflix und Amazon und schreibt dort Verluste. Disney-Aktien stiegen nachbörslich um mehr als neun Prozent.