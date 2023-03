SAP hatte in dem Bereich bereits in der Vergangenheit sein Glück versucht: mit einem Programm genannt "Business ByDesign". Ursprünglich sollte das einmal Zehntausende Mittelständler als Kunden gewinnen und für eine Milliarde Umsatz pro Jahr sorgen. Doch die Lösungen liefen in der Cloud nicht rund, der Ruf von ByDesign litt und der Erfolg blieb aus.

Ende 2022 begrub SAP-Chef Christian Klein die Lösung endgültig im Zuge einer ausgedehnten Portfoliobereinigung. Dazu stellte SAP noch die Entwicklung einer Software für Krankenhäuser ein, verkaufte die Lernplattform Litmos und zuletzt – für 7,7 Milliarden US-Dollar – die Anteile an der Umfragefirma Qualtrics.