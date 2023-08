Vanmoof machte mit jedem verkauften Fahrrad Verlust. Sie summierten sich laut vorläufigem Geschäftsbericht 2021 auf rund 80 Millionen Euro und fielen 2022 in etwa gleicher Höhe an. Vanmoof hatte in der Folge versucht, durch Personalabbau und die Schließung defizitärer Geschäfte, die Kosten zu senken. Nach einem Verkaufsstopp, einem Führungswechsel und verpasster Zinszahlungen folgte schließlich die Insolvenz .

Mögliche Käufer bringen sich in Stellung

Seit Wochen nun kursieren Gerüchte, dass mehrere Interessenten an Vanmoof oder Teilen des Unternehmens interessiert seien. Anfang August wagte sich Micromobility, ein globaler Anbieter nachhaltiger Transport- und Mikromobilitätsdienstleistungen, mit einem unverbindlichen Kaufangebot aus der Deckung. Dieses war laut Unternehmen aber abgelehnt worden. Angeblich sollen zuletzt weitere Angebote in Aussicht gestanden haben. So soll eine Tochterfirma des Formel-1-Rennstalls McLaren-Applied zwischenzeitlich interessiert gewesen sein. Auch eine Investorengruppe um den niederländischen Branchenveteranen Brian Mogensen soll nach Angaben des Branchendiensts "Cycling Electric" mit einem Gebot liebäugeln. Die Insolvenzverwalter reagierten auf Anfrage von manager magazin zu möglichen Investoren nicht. Auch Vanmoof kommentierte den Stand der Investorensuche nicht.