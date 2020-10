Konflikt mit China USA setzen Alibaba und TikTok verschärft unter Druck

Die USA wollen die Alibaba-Tochter ANT Financial mit Sanktionen belegen - wohl auch, um US-Investoren von einer Beteiligung an dem geplanten Börsengang in China abzuhalten. Zugleich drohen sie der Kurzvideo-App TikTok erneut mit Schließung.