Satya Nadella (55) kann aufatmen - zumindest erstmal. Der Microsoft-CEO ist der Übernahme des Videospiele-Riesen Activision Blizzard einen wichtigen Schritt näher gerückt. Eine Richterin in San Francisco wies am Dienstag den Antrag der US-Branchenaufsicht FTC ab, den Deal mit einer einstweiligen Verfügung zu blockieren. Damit könnte Microsoft die rund 69 Milliarden US-Dollar teure Übernahme aus US-Sicht zunächst vollziehen, auch wenn die Gerichtsverfahren darüber weiterlaufen. Ein FTC-Sprecher sagte, die Behörde sei enttäuscht über die Entscheidung und werde in den kommenden Tagen ihre nächsten Schritte bekanntgeben.