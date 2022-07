Der global agierende US-Fahrdienstleister Uber soll europaweit mit fragwürdigen und aggressiven Mitteln politische Entscheidungen beeinflusst haben. Das geht aus 124.000 internen Dokumenten aus den Jahren 2013 bis 2017 hervor, die der britischen Zeitung "The Guardian " zugespielt wurden. Der Datensatz wurde in Zusammenarbeit mit weiteren internationalen Medien ausgewertet. Die in dem Datenleck enthaltenen E-Mails, Präsentationen, Briefings, Textnachrichten und Schaubilder zeigen, wie Uber "versucht hat, Politiker, Beamte und Journalisten zu beeinflussen", wie NDR, WDR und "Süddeutsche Zeitung" berichten, die an der Auswertung der Daten beteiligt waren. Enge Kontakte mit dem Unternehmen pflegten demnach etwa der heutige französische Präsident Emmanuel Macron (44), ein FDP-Abgeordneter und eine ehemalige EU-Kommissarin.