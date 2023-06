Nicht der erste Abgang auf dem Posten

Irwins Vorgänger, der frühere Trust-and-Safety-Chef Yoel Roth, hatte das Unternehmen im Dezember verlassen und Musk danach scharf für dessen Kursänderung kritisiert. Roth erklärte, er sei zu dem Schluss gekommen, dass seine Rolle nicht notwendig sei, wenn die neue Twitter-Führung nicht auf die Ratschläge seines Teams hören würde, berichtet das "Wall Street Journal". So habe Musk etwa Warnungen seines Teams vor möglichen Problemen bei der Einführung von Twitter Blue ignoriert. In der Folge hatte Twitter die Einführung des Abonnementdienstes zeitweilig gestoppt, weil Abonnenten ihre blauen Häkchen missbraucht hatten, um sich als Prominente und Marken auszugeben. Milliardär Musk unterstellte Roth nach seiner Kündigung per Tweet, er trete für den Zugang von Kindern zu pornografischen Inhalten ein.