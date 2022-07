Musk hatte zuvor erklärt, Twitter mache wegen des Prozesstermins Druck, um die Wahrheit über Spamkonten zu verschleiern und ihn zum Kauf des Unternehmens zu drängen. Die Anwälte Musks erwägen einem Bericht der Zeitung "New York Post" zufolge eine Gegenklage, um mehr Informationen über die Spamkonten zu erhalten. Beide Seiten werden ihre Argumente bezüglich des vorgeschlagenen Starttermins der Gerichtsverhandlung am Dienstag vor einem Richter in Delaware vorbringen.

Experten halten Preisnachlass für möglich

Musk hatte am Anfang Juli mitgeteilt, dass er von der Vereinbarung zum Kauf von Twitter zurücktrete. Zur Begründung verwies er auf seine bisher nicht belegten Behauptungen, dass Twitter deutlich mehr Fake-Accounts habe als die vom Unternehmen stets genannte Schätzung von weniger als 5 Prozent.