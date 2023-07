"Der Wert der Marke liegt im Kontakt zu den Nutzern"

Die Milliarden an Markenwert hält der Experte keinesfalls für verloren. "Der Wert der Marke liegt eigentlich im direkten Kontakt zu den Nutzern. Und diese Nutzerbeziehung ist sehr viel wert." Twitter zählte im Januar 2023 etwa 556 Millionen aktive Nutzer. Im Vergleich zu den Social-Media-Riesen Facebook (2958 Mio.) und Instagram (2000 Mio.) zwar eine überschaubare Zahl. Doch eine gute Basis für das, was Musk mit X vorhat, meint Gietl.

Der Techmilliardär will aus Twitter eine Art App für alles machen, wie er am Mittwoch auf der Social-Media-Plattform erklärte . Und die neue Twitter-Chefin Linda Yaccarino (59) sagte: "Basierend auf Audio, Video, Nachrichten, Banking erschaffen wir einen globalen Marktplatz für Ideen, Waren, Dienstleistungen und Möglichkeiten." Elon Musk eifert mit X der chinesischen App Wechat nach, die alles vereint, was im Westen über einzelne Dienste läuft: Uber, Booking.com, Lieferando, Paypal, etc. Das Vorhaben ist nicht neu. Schon früh hatte Musk durchblicken lassen, dass er mit Twitter größere Pläne hat. Im vergangenen Oktober kündigte er schon einmal die Super-App X an.