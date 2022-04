Die Börse glaubt derzeit nicht an Musks Erfolg: Üblicherweise steigt der Kurs bei Übernahmeplänen in Richtung des Gebots - doch am Freitag sank die Twitter-Aktie bis auf 45 Dollar. Das ist deutlich unter dem von Musk gebotenen Kurs von 54,20 US-Dollar. Musk hatte zudem betont, er werde das Angebot nicht weiter aufbessern.

Musk selbst räumte am Freitag Zweifel ein . "Ich bin nicht sicher, dass ich tatsächlich in der Lage sein werde, es zu kaufen", sagte er am Donnerstag. Er habe aber "technisch gesehen" die nötigen Mittel, um den über 40 Milliarden Dollar (37 Milliarden Euro) schweren Deal durchzuziehen, betonte der 50-Jährige.

Musk ist der mit Abstand reichste Mensch der Welt. Sein Vermögen wird vom Finanzdienst Bloomberg auf Basis jüngster Aktienkurse auf 251 Milliarden Dollar (232 Milliarden Euro) geschätzt. Den Reichtum machen hauptsächlich Beteiligungen am Elektroauto-Hersteller Tesla und der Raumfahrtfirma SpaceX aus. Für einen Twitter-Kauf müsste er also entweder Aktien abstoßen oder Kredite mit den Beteiligungen als Sicherheit aufnehmen.

Als Grund für sein Interesse an Twitter gibt Musk an, die Redefreiheit auf der Plattform stärken zu wollen. Das sei nur möglich, wenn der Kurznachrichtendienst die Börse verlasse, argumentiert er. Seine Vorstellung von Redefreiheit umriss Musk so: "Wenn jemand, den man nicht mag, etwas sagen darf, was man nicht mag." Im Rahmen der Gesetze sollten alle Meinungen erlaubt sein.

In den vergangenen Jahren waren es in den USA vor allem die Konservativen und allen voran die Anhänger von Ex-Präsident Donald Trump, die Twitter und anderen Online-Plattformen wie Facebook "Zensur" vorwarfen. Dabei ging es meist um Maßnahmen gegen die Verbreitung falscher Informationen über das Coronavirus sowie Trumps falscher Behauptungen, ihm sei der Sieg bei der Präsidentenwahl 2020 gestohlen worden.

Musk könnte vieles verändern

Twitter war an der Börse zuletzt insgesamt gut 36 Milliarden Dollar wert. Erst im November hatte sich Twitter-Gründer Jack Dorsey (45) von der Konzernspitze zurückgezogen und an Parag Agrawal (37) übergeben. Musk, mit mehr als 80 Millionen Followern selbst einer der einflussreichsten und reichweitenstärksten Nutzer des Onlinedienstes, ist schon lange als Kritiker von Twitter bekannt. Der Multimilliardär hat dem Unternehmen wiederholt vorgeworfen, die freie Meinungsäußerung einzuschränken. Zudem will Musk auch viele Funktionen bei Twitter verändern.

So startete er vor Kurzem auf seinem Profil eine Umfrage dazu, ob die Twitter-Nutzer eine sogenannte Editier-Funktion wollten, um einen Tweet nach der Veröffentlichung zu korrigieren. In weniger als drei Stunden nahmen mehr als 1,2 Millionen Nutzer an der Umfrage teil. Rund drei Viertel sprachen sich dafür aus, dass Twitter im Nachgang die Korrektur von Tweets ermöglichen soll. Das Unternehmen erklärte daraufhin, diese Funktion zu testen – stellte allerdings klar, dass es schon seit Langem an seiner solchen Möglichkeit arbeite und nicht erst durch Musks Vorschlag auf diese Idee gekommen sei.

Zuletzt hatte Musk für Aufsehen gesorgt, als er seine Follower fragte, ob Twitter "stirbt". Er verwies dabei darauf, dass viele Prominente mit Millionen von Followern wie Justin Bieber sich nur vergleichsweise selten auf der Plattform zu Wort melden.

Will Musk Twitter auf Abo-Modell umstellen?

Wie genau Musk Twitter verändern will, bleibt weitgehend offen – zum Beispiel, wo er die Defizite bei der Redefreiheit sieht. In den vergangenen Jahren waren es in den USA vor allem die Konservativen und allen voran die Anhänger von Ex-Präsident Donald Trump (75), die Twitter "Zensur" vorwarfen. Dabei ging es meist um Maßnahmen gegen die Verbreitung falscher Informationen über das Coronavirus sowie Trumps Behauptungen, dass ihm der Sieg bei der Präsidentenwahl 2020 gestohlen worden sei. Trump wurde inzwischen von Twitter verbannt. Musk hatte in der Anfangszeit der Pandemie selbst die Gefahren durch das Virus heruntergespielt und Corona-Einschränkungen in Kalifornien als "faschistisch" kritisiert.

Das Übernahmeangebot von Musk hat bereits am Donnerstag Spekulationen darüber entfacht, ob der gesperrte Account von Trump dann möglicherweise wieder entsperrt werde. Er werde aber auch in diesem Fall "wahrscheinlich" nicht zurückkehren, meldete sich Trump am Donnerstag zu Wort. Twitter sei "sehr langweilig" geworden. Die Plattform habe die meisten der "wichtigsten Stimmen" bereits verloren.

In einem Tweet am Wochenende ließ Musk außerdem durchblicken, dass er das aktuelle Geschäftsmodell von Twitter mit Werbung als zentrale Einnahmequelle gern durch Abo-Einnahmen ersetzen würde. Auf Anzeigenerlöse angewiesen zu sein, gebe großen Konzernen zu viel Macht, schrieb er.

Eine eigene Presseabteilung wie in anderen Konzernen gibt es bei Tesla nicht. Musk ist aber ein Meister darin, Twitter als Plattform zur Selbstprofilierung und für das Tesla-Marketing zu nutzen. Zwar gab es in der Vergangenheit Spekulationen, bei fast der Hälfte seiner Follower auf Twitter könnte es sich um Fake-Konten oder Bots handeln , doch selbst wenn man die aktuelle Zahl der Follower halbierte, folgen immer noch rund 40 Millionen Menschen dem Tesla-Chef auf dem Medium. Und sie sind empfänglich für Meinungen: Ob Musk sich auf Twitter nun zu Bitcoin, zum eigenen Bitcoin-Investment oder zu Tesla äußerte, in den meisten Fällen bewegte der damit den Wert der Cyberwährung oder eben die Kurse der Tesla-Aktien - mitunter massiv sogar. Das brachte Musk mehrfach Ärger mit der US-Börsenaufsicht SEC ein oder auch mit der US-Verkehrsaufsicht.