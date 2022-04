Was hat Elon Musk mit Twitter vor? Die Frage stellte sich vielen Beobachtern bereits beim Einstieg des Tesla-Chefs und nach seinem Übernahmeangebot für den Kurznachrichtendienst nun umso mehr. Ein wenig Einblick in seine Pläne gewährte der Tesla-Chef am Donnerstagabend (MEZ) im Verlauf der TED-Konferenz in Vancouver. "Eine öffentliche Plattform, der man maximal vertrauen kann und die alle einbezieht, ist für die Zukunft der Zivilisation extrem wichtig. Die wirtschaftlichen Aspekte sind mir völlig egal", sagte Musk in einem Interview auf der Konferenz .

Musk überraschte in der Vergangenheit oft mit seiner unorthodoxen Art, Ziele zu definieren, die vielen Menschen dann auch eher als entfernte Vision erschienen. Dass dem reichsten Mann der Welt bei seinem jüngsten Projekt ökonomische Aspekte gleich sein sollen, fällt allerdings schwer zu glauben: Auch wenn Tesla im Wettbewerb mit Blick auf absolute Absatzzahlen eine untergeordnete Rolle spielt, trimmte Musk den Elektroautopionier mit Ebit-Marge von 12,1 Prozent im vergangenen Jahr gleichwohl zum profitabelsten Autohersteller der Welt.

Musk: Twitter soll seinen Quellcode offenlegen

"Ich habe in Twitter investiert, weil ich an sein Potenzial glaube, eine Plattform für freie Meinungsäußerung auf der ganzen Welt zu sein, und weil ich glaube, dass freie Meinungsäußerung ein gesellschaftliches Gebot für eine funktionierende Demokratie ist", bekräftigte Musk am Donnerstag.

Also nicht ums Geldverdienen, sondern um Redefreiheit soll es dem Tesla-Chef bei seinem Twitter-Engagement angeblich gehen. Diskussionen und Vorwürfe in diese Richtung, dass Twitter die freie Meinungsfreiheit unterdrücke, hatte der Multimilliardär in der Vergangenheit immer wieder losgetreten.