Tech-Milliardär Elon Musk schreckt nach seinem Einstieg bei Twitter nicht davor zurück, Werte und bislang gesetzte Regeln auf Twitter infrage zu stellen. So war das von Jack Dorsey (45) gegründete Unternehmen bislang nie auf Forderungen nach einer Redigier-Möglichkeit eingegangen. Jetzt heizte Musk das Thema mit einer Umfrage auf Twitter wieder an. Ergebnis: Nach wenigen Stunden erhielt Musk in der Nacht zu Dienstag 75 Prozent Zustimmung für seinen Vorschlag, einen sogenannten Redigier-Button auf Twitter einzuführen.

Die Umfrage ist nicht repräsentativ und hat keine direkten Konsequenzen, doch die frisch erworbene Beteiligung von 9,2 Prozent dürfte Musk mehr Gehör beim Twitter-Management verschaffen. Bislang hält sich der Tesla-Chef eher bedeckt dazu, was er mit dem Einstieg beim Kurznachrichtendienst erreichen will. Dass die Beteiligung bei der US-Börsenaufsicht SEC mit dem Formular "13G" gemeldet wurde, interpretieren manche Beobachter so, dass Musk zumindest vorerst keinen aktiven Einfluss auf die Geschäftspolitik von Twitter oder einen Sitz im Verwaltungsrat anstrebt. Falls er eine aktive Rolle bei Twitter einnehmen wollte, hätte er das ausführlichere Formular "13D" ausfüllen müssen. Die Twitter-Aktie sprang am Montag dennoch um gut 27 Prozent hoch.

"Eine vollständige Übernahme sollte nicht ausgeschlossen werden" CFRA Research-Analyst Angelo Zino

Analysten geben jedoch nicht viel auf diese Formalie. Der langjährige Tesla-Analyst Dan Ives von WedBush Securities erwartet, dass Elon Musk in naher Zukunft mit seinem Twitter-Anteil eine "aggressivere Eigentümer-Rolle" einnehmen könnte. CFRA Research-Analyst Angelo Zino schrieb in einer Kundenmitteilung. "Musks tatsächliche Investition ist ein sehr kleiner Prozentsatz seines Vermögens, und eine vollständige Übernahme sollte nicht ausgeschlossen werden." Und Eric Ross, Analyst bei Cascend Securities betonte: "So etwas wie eine passive Beteiligung gibt es bei Elon Musk nicht. Er wird eindeutig die Ärmel hochkrempeln."

Musk, Chef von Tesla und des Raumfahrtunternehmens Space X, hat bereits früher in Unternehmen investiert, darunter in Online-Zahlungsabwickler Stripe und unter anderem in Vicarious, ein Unternehmen für Künstliche Intelligenz. Zudem leitet er das Chip-Startup Neuralink sowie das Infrastrukturunternehmen The Boring Company. Zuletzt Zweifel an Twitters Wachstumsaussichten Twitters jüngste Quartalsergebnisse und die geringer als erwartet ausgefallenen Nutzerzuwächse hatten zuletzt Zweifel an den Wachstumsaussichten des Unternehmens aufkommen lassen, auch wenn es Projekte wie Audio-Chatrooms und Newsletter verfolgt, um mehr Wachstum zu generieren. Insofern könnte Musks Vorstoß auch als Wink an das Management verstanden werden, mehr aus dem Unternehmen herauszuholen. Sie könnte das Management "auf Trab halten, denn diese passive Beteiligung könnte schnell zu einer aktiven Beteiligung werden", zitiert Reuters Thomas Hayes, geschäftsführendes Mitglied bei Great Hill Capital.

Klar ist: Für Elon Musk ist Twitter ein wichtiger Kommunikationskanal. Zwar gab es in der Vergangenheit Spekulationen, bei fast der Hälfte seiner Follower auf Twitter könnte es sich um Fake-Konten oder Bots handeln , doch selbst wenn man die aktuelle Zahl der Follower halbierte, folgen immer noch rund 40 Millionen Menschen dem Tesla-Chef auf dem Medium. Und sie sind empfänglich für Meinungen: Ob Musk sich in der Vergangenheit auf Twitter nun zu Bitcoin, zum eigenen Bitcoin-Investment oder zu Tesla äußerte, in den meisten Fällen bewegte der damit den Wert der Cyberwährung oder eben die Kurse der Tesla-Aktien - mitunter massiv sogar. Das brachte Musk mehrfach Ärger mit der US-Börsenaufsicht SEC ein oder auch mit der US-Verkehrsaufsicht.