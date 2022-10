Kehrtwende im Streit um Twitter: Tech-Milliardär Elon Musk will den Nachrichtendienst nach monatelangem Widerstand nun doch zum vereinbarten Preis von 44 Milliarden Dollar übernehmen. Seit Monaten versuchte Musk, aus dem von ihm selbst angestoßenen Deal auszusteigen, doch Twitter wollte ihn unter Verweis auf ihre Kaufvereinbarung nicht davonziehen lassen. Der Tesla-Chef bestätigte sein Nachgeben am Dienstag in einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC. Musk habe in einem Brief vorgeschlagen, den Deal zum ursprünglich vereinbarten Kaufpreis von 54,20 Dollar pro Aktie durchzuführen, erklärten seine Anwälte.