Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Das beste Beispiel ist der frühere US-Präsident Donald Trump (75), der ein regelmäßiger Produzent solch fragwürdiger Inhalte auf Twitter, Facebook und Co war. Nach dem Sturm von Trump-Fans auf das Kapitol in Washington Anfang 2021 wurde der abgewählte Präsident schließlich sogar von Twitter und anderen sozialen Plattformen gesperrt – mit der Begründung, er habe im Kontext dieser Ereignisse Gewalt verherrlicht.

Ein Tech-Milliardär mit Macht über ein einflussreiches Medium also – dafür gibt es bereits Vorbilder, und nicht immer ging es bislang gut aus. Jeff Bezos (58) etwa erwarb 2013 für 250 Millionen Dollar die renommierte US-Zeitung "Washington Post". Von direkten Einflussnahmen des Amazon-Gründers und Multimilliardärs auf die Inhalte der "Post" wurde bislang nichts bekannt. Allerdings geriet Bezos später in eine Schlammschlacht mit dem seinerzeitigen US-Präsidenten Trump. Die Tatsache, dass der Amazon-Milliardär hinter der Zeitung steht, die zu den hartnäckigen Kritikern des Polit-Emporkömmlings gehörte, spielte dabei eine wichtige Rolle.

Donald Trump auf der anderen Seite verfügte über beste Kontakte zu David Pecker (70), dem Herausgeber des US-Klatschblatts "National Enquirer". Das Blatt gelangte einige Zeit später in den Besitz kompromittierender Fotos von Bezos' seinerzeit heimlicher Geliebter Lauren Sánchez (52), einer ehemaligen Moderatorin des US-Senders Fox. Mit den Bildern setzte der "Enquirer" Bezos angeblich so sehr unter Druck, dass dieser sich gezwungen sah, sich von seiner Frau MacKenzie Scott (52) zu trennen und seine Affäre mit Sánchez öffentlich zu machen.

Zu den Kunden, die die fragwürdigen Dienste von Cambridge Analytica in Anspruch nahmen, zählte unter anderem der spätere US-Präsident Trump, der seinen Internetwahlkampf während seiner Kampagne 2016 auf diese Weise per Facebook optimierte. Auch die Befürworter eines Ausstiegs Großbritanniens aus der Europäischen Union ("Brexit") arbeiteten angeblich mit Cambridge Analytica zusammen, um ihr Ziel zu erreichen.

Bisheriger Tiefpunkt war der Skandal um Facebook und die britische Datenanalysefirma Cambridge Analytica, der 2018 vor allem von der "New York Times" und dem britischen "Guardian" aufgedeckt wurde. Wie seinerzeit bekannt wurde, hatte sich Cambridge Analytica in den Jahren zuvor mithilfe einer Quiz-App unerlaubt Daten von bis zu 87 Millionen Facebook-Nutzern verschafft. Mit diesen Daten erstellte Cambridge Analytica Millionen Nutzerprofile und bot diese gegen Geld seinen Kunden an, die mit deren Hilfe gezielt Marketing und Werbung auf Facebook ausspielen konnten. Facebook seinerseits soll bereits Jahre vor der Enthüllung von den Vorgängen erfahren haben, ohne die betroffenen Nutzer oder die Öffentlichkeit darüber zu informieren.

Rekordbußgeld für Facebook

Facebook geriet infolge des Skandals erheblich unter Druck. Unter dem Hashtag #DeleteFacebook wandten sich zahlreiche – auch prominente – Nutzer in sozialen Medien gegen die Plattform. Die US-Politik grillte Gründer und Konzernchef Zuckerberg im Kongress sowie im Abgeordnetenhaus in gleich zwei aufeinanderfolgenden, intensiven Befragungen. An deren Ende herrschte weitgehend Einigkeit, dass eine stärkere Kontrolle und Regulierung großer Social-Media-Plattformen erforderlich sei – allerdings blieb unklar, wie diese aussehen sollte. 2019 brummte die US-Handelsbehörde Federal Trade Commission Facebook zudem ein Rekordbußgeld in Höhe von fünf Milliarden Dollar auf. Hinzu kam eine Strafzahlung an die Börsenaufsicht SEC in Höhe von 100 Millionen Dollar.

Sollte Elon Musk nach einer Twitter-Übernahme die Regeln zur Veröffentlichung von Inhalten auf dem Kurznachrichtendienst lockern, so begibt er sich auf dünnes Eis. Beifall hat er dabei wohl vor allem aus dem Lager derjenigen zu erwarten, die sich gegen das Establishment in Politik und Gesellschaft wenden und traditionelle Medien generell eher kritisch sehen und in Zweifel ziehen. Dazu zählen neben Trump auch populistische und rechtsgerichtete Protagonisten wie etwa in Großbritannien der Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage (58), in Frankreich die gerade gescheiterte Präsidentschaftsanwärterin Marine Le Pen (53) oder hierzulande die Vertreter der AfD.

Andererseits machte Musk ebenfalls vor wenigen Tagen deutlich, welches Schicksal er für Twitter befürchtet, sollte sich nichts ändern.